Mobilità: a Roma al via individuazione operatori per i servizi integrati della Maas (2)

- "Con questo provvedimento - prosegue l'assessore -, attraverso degli appositi avvisi pubblici, iniziamo a costruire il mercato dei Maas operator che, oltre ad Atac, svilupperanno il Maas nella Capitale. È un altro passaggio importante per dare concretezza alla Mobility as a service, che rappresenta per la nostra amministrazione un tassello strategico fondamentale per accrescere la sostenibilità e migliorare la mobilità cittadina attraverso l'innovazione tecnologica. Il sistema Maas - conclude Patané - integra numerosi sistemi di trasporto, pubblici e privati, accessibili attraverso un unico canale digitale in grado di abilitare diverse funzionalità per semplificare gli spostamenti di cittadini e turisti e avvicinarli al trasporto pubblico". (Com)