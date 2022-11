Ischia: Fratoianni, Paese si sbriciola, solidarietà a popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia della frana di Ischia, “il cui bilancio speriamo che venga ridimensionato nelle prossime ore, ci riporta drammaticamente alla realtà: questo Paese si sbriciola, un territorio fragile appesantito dall'incuria e dalla speculazione”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “I cambiamenti climatici e i fenomeni estremi determinano conseguenze sempre più drammatiche. Non è forse ora che fra le priorità della politica e delle Istituzioni ci sia tutto questo? Non c'è più tempo da perdere. In queste ore la solidarietà va alle popolazioni colpite e la gratitudine a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi", aggiunge Fratoianni. (Rin)