Venezuela: dialogo di pace, arrivata a Città del Messico delegazione del governo Maduro

- La delegazione del governo del Venezuela è arrivata nella serata di venerdì a Città del Messico per prendere parte al nuovo negoziato con le opposizioni riunite nella Piattaforma Unitaria. Una missione "fedele all'impegno di difendere la pace", ha detto il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. Sbarcato nella capitale messicana, si legge in una nota, Rodriguez ha anche presentato la nuova componente della missione, l'italiana Camilla Fabri, "difensore dei diritti umani" nonché moglie di Alex Saab, "diplomatico venezuelano sequestrato dal governo degli Stati Uniti". Si tratta del faccendiere colombo-venezuelano sotto processo negli Usa come prestanome per presunti traffici illeciti di Caracas. Proprio l'arresto di Saab e la sua estradizione negli Stati Uniti avevano portato il governo di Caracas ad abbandonare il tavolo dei negoziati lo scorso anno. La stessa Fabri, ex commessa e modella, è indagata in Italia per riciclaggio: nel 2019 fu sequestrato un appartamento di lusso in via dei Condotti, Roma, a lei intestato. Anche le zie, Arianna e Patrizia Fiore sono detenute agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Gli altri membri della delegazione sono, i deputati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) Genesis Garvett e Nicolas Maduro Guerra, figlio del presidente Nicolas Maduro, i ministri della Scienza, del Lavoro e della Donna e uguaglianza di genere, Gabriela Jimenez, Francisco Torrealba e Diva Guzman. Completano la squadra il viceministro per le Politiche contro l'embargo, William Castillo, e il segretario esecutivo del Consiglio nazionale dei diritti umani, l'avvocato Larry Devoe. (segue) (Vec)