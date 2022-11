Venezuela: dialogo di pace, arrivata a Città del Messico delegazione del governo Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei colloqui è stata ufficializzata dall'ambasciata della Norvegia in Messico, dopo che per alcuni giorni, si erano succedute indiscrezioni sulla data. "Annunciamo che il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela e la Piattaforma Unitaria del Venezuela hanno deciso di riprendere il processo di dialogo e negoziato in Messico il 26 novembre, facilitato dalla Norvegia", recita la nota del ministero degli Esteri. L’obiettivo principale del nuovo round di negoziati nella capitale messicana dovrebbe essere quello di preparare il terreno per le elezioni presidenziali in programma nel 2024. Giunge infatti a scadenza il mandato di Nicolas Maduro, la cui elezione – nel 2018 – è stata denunciata come viziata da irregolarità, soprattutto per le restrizioni alla possibilità di accesso alle opposizioni. Uno dei primi atti del tavolo sarà la firma di un "accordo sociale" che permetterà di scongelare gli asset sottoposti a sanzione. Un testo redatto "in maniera esaustiva" a Caracas, fa sapere la delegazione governativa, parlando di un "meccanismo pratico, diretto ad affrontare le necessità sociali di base e rispondere ai problemi dei servizi pubblici". Un impegno basato "sul recupero delle risorse legittima, proprietà dello Stato venezuelano, che oggi sono bloccate nel sistema finanziario internazionale". (Vec)