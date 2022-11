Ucraina: Craxi (FI) ricorda fame degli anni '20 e '30, storia non è "magistra vitae"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi (Forza Italia), ha ricordato in una nota la fame subita dal popolo ucraino negli anni ’20 e ’30 da parte dell’Unione sovietica nota come “Holodomor”. “Novant'anni fa, la barbarie umana toccò uno dei punti di massima intensità. Oggi, nel giorno dedicato al ricordo dello Holodomor, l'atroce disegno staliniano che provocò lo sterminio per fame di milioni di cittadini ucraini, viene da dire che non è sempre vero, purtroppo, che la Storia sia magistra vitae”, afferma Craxi in una nota. “In queste ore, milioni di persone in Ucraina soffrono la fame, vivono un'emergenza umanitaria che presto diverrà drammatica in considerazione dell'arrivo dell'inverno, sono privati di elettricità, acqua, riscaldamento”, sottolinea la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato. “Tutte conseguenze di una guerra scellerata provocata dall'aggressione russa che ha violato il diritto internazionale e i diritti umani. La comunità internazionale, oggi più che mai, faccia sentire la sua voce, per evitare che il delirio umano possa scrivere una nuova, tragica pagina degli orrori, più di quanto non sia stato già fatto", conclude la senatrice di Forza Italia.(Res)