Perù: presidente Castillo nomina la ministra della Cultura Chavez nuovo premier (2)

- Le dimissioni del premier sono arrivate dopo che il Congresso, il parlamento moncamerale del Perù, ha respinto la questione di fiducia presentata dallo stesso Torres sulla deroga alla legge che limita la partecipazione diretta dei cittadini alla politica attraverso referendum. "Dopo questo espresso rifiuto e dopo aver accettato le dimissioni del presidente del Consiglio, che ringrazio per la sua sollecitudine e per il suo operato, rinnoverò il Gabinetto", ha detto Castillo in un discorso alla nazione. (segue) (Brb)