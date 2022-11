Perù: presidente Castillo nomina la ministra della Cultura Chavez nuovo premier (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anibal Torres era entrato in carica lo scorso febbraio ed è il quarto primo ministro del Perù dall'insediamento del presidente Castillo, nel luglio 2021. Con poco più di nove mesi in carica, Torres è stato il primo ministro più longevo dell'esecutivo peruviano da quando Pedro Castillo ha prestato giuramento come presidente. Il suo predecessore, Guido Bellido, era rimasto in carica poco più di due mesi. Precedentemente Mirtha Vasquez era rimasta alla guida dell'esecutivo per quasi tre mesi. Il primo a ricoprire l'incarico sotto Castillo, Hector Valer, aveva trascorso meno di una settimana in carica. (Brb)