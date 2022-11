Colombia: la Spagna nominerà un rappresentante per il processo di pace tra governo ed Eln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Spagna, José Manuel Albares, ha dichiarato che nominerà a breve un rappresentante del governo di Madrid per partecipare ai colloqui di pace tra il governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), ripresi questa settimana. La Spagna ha accolto positivamente l'invito del presidente colombiano, Gustavo Petro, a partecipare al processo come Paese accompagnatore. "Designeremo una persona che sia presente a tutti gli incontri del negoziato", ha Albares alla stampa a margine del Congresso dell'Internazionale socialista, manifestando intenzione di essere presente egli stesso ad alcuni incontri "a seconda del livello e dell'intensità" degli stessi. "Saremo disponibili ad accompagnare questo processo affinché la pace torni definitivamente in Colombia il prima possibile", ha concluso. (segue) (Res)