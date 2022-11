Colombia: la Spagna nominerà un rappresentante per il processo di pace tra governo ed Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno invitato gli Stati Uniti e quattro Paesi europei (Germania, Spagna, Svezia e Svizzera) ad accompagnare il processo di pace ripreso ufficialmente il 21 novembre a Caracas, Venezuela. "Si è deciso di portare avanti azioni diplomatiche con il governo degli Stati Uniti d'America per conoscere la sua disposizione a partecipare in questo processo con un loro inviato al tavolo negoziale", si legge nella nota congiunta diffusa sulla rete da un membro della delegazione di governo. Le parti, prosegue il comunicato, hanno inoltre chiesto a tre Paesi della regione, Brasile, Cile e Messico, la possibilità di divenire "Paesi garanti" del processo, al fianco di Norvegia, Cuba e Venezuela. Al tempo stesso si "formalizza" la qualità di "accompagnante" per il rappresentante speciale in Colombia del segretario generale delle Nazioni Unite e per la Conferenza Episcopale della Colombia. (segue) (Res)