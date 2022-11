Colombia: la Spagna nominerà un rappresentante per il processo di pace tra governo ed Eln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, redatto al termine della prima settimana di incontri svolti "in un clima di ottimismo e fiducia", prevede anche l'attivazione "a breve termine" di azioni umanitarie, riprendendo uno degli impegni presi nel protocollo redatto per l'accordo di pace che Bogotà e Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) siglarono a fine 2016. Nel quadro del tavolo negoziale, recita il punto due della nota, verrà istituito uno strumento ad hoc che conterà sull'accompagnamento della Missione di verifica delle Nazioni Unite e della Chiesa. Governo e guerriglia hanno inoltre deciso di creare un gruppo congiunto per "informare in maniera oggettiva, opportuna, chiara e trasparente, sullo sviluppo e i progressi del processo di dialogo". (segue) (Res)