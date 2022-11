Colombia: la Spagna nominerà un rappresentante per il processo di pace tra governo ed Eln (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'ordine pubblico (numero 418) fissa i paletti per "la discussione, la trattativa e la firma di accordi con portavoce e membri dei gruppi armati al margine della legge". Varato per la prima volta nel 1997 e rinnovato ogni quattro anni, il nuovo testo dovrebbe tra le altre cose permettere al governo di sospendere formalmente gli ordini di arresto per i negoziatori e creare "Programmi di sviluppo" mirati nelle zone che più hanno sofferto la violenza della guerriglia. Programmi cui potrà contribuire anche chi deciderà di iscriversi al nascente servizio sociale, sostitutivo del servizio militare obbligatorio. La legge prevede inoltre la creazione del gabinetto per la pace, che consentirebbe al presidente Petro di incontrare periodicamente i suoi ministri per occuparsi esclusivamente di questioni relative ai negoziati di pace. Approvati anche alcuni dei punti più controversi, come la sospensione degli ordini di cattura o estradizione durante i negoziati, la possibilità per le Ong di avere contatti diretti con i gruppi armati, e la non estradizione per i firmatari degli accordi di pace de L'Avana, siglati nel 2016 con le Farc. (segue) (Res)