Siria: due razzi colpiscono forze statunitensi ad Al Shaddadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi razzi sono stati lanciati contro una base delle forze militari statunitensi in Siria, nella zona di Al Shaddadi, a circa 50 chilometri a sud della città di Al Hasakah, vicino al confine con l’Iraq. L’attacco è stato confermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) che in una nota ha affermato che due razzi “hanno preso di mira le forze della coalizione contro la base degli Stati Uniti ad Al Shaddadi”, intorno alle 22:31 ora locale (le 20:31 in Italia). Secondo il Centcom, “l'attacco non ha provocato feriti o danni alla base o alle proprietà della Coalizione globale contro lo Stato islamico”. (segue) (Lib)