Siria: due razzi colpiscono forze statunitensi ad Al Shaddadi (2)

- La nota del Centcom precisa inoltre che le Forze democratiche siriane (le milizie curdo arabe alleate dalla Coalizione internazionale) “hanno visitato il sito di origine del razzo e hanno trovato un terzo razzo non sparato”. Il portavoce del Centcom, il colonnello Joe Buccino ha dichiarato in una nota: “Attacchi di questo tipo mettono a rischio le forze della Coalizione e la popolazione civile e minano la stabilità e la sicurezza conquistate con fatica in Siria e nella regione". Al momento non è chiara l’origine dei razzi, ma vi è il sospetto che siano stati lanciati da milizie sciite sostenute dall’Iran che già in precedenza avevano colpito la stessa zona a est del fiume Eufrate. (segue) (Lib)