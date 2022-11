Siria: due razzi colpiscono forze statunitensi ad Al Shaddadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco missilistico giunge inoltre nel pieno dell’operazione “Spada ad Artiglio” (Pence Kilic) lanciata dalla Turchia nella Siria settentrionale e nel nord dell’Iraq. Ankara ha preso di mira i gruppi curdi nei due Paesi vicini come rappresaglia per l’attentato avvenuto lo scorso 13 novembre a Istanbul costato sei morti e 80 feriti. I gruppi curdi hanno negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato lo scorso 23 novembre che intende ordinare un'operazione di terra nel nord della Siria per completare la cosiddetta zona cuscinetto profonda 30 chilometri lungo le zone a maggioranza curda nel nord della Siria da tempo voluta da Ankara, ma che finora ha ricevuto l’opposizione sia della Russia, principale alleato delle forze del presidente Bashar al Assad, sia degli Stati Uniti che sostengono invece le milizie curdo arabe. (segue) (Lib)