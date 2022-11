Siria: due razzi colpiscono forze statunitensi ad Al Shaddadi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 novembre, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per gli attacchi nel nord della Siria, in Iraq e in Turchia, avvertendo che potrebbe minacciare i progressi fatti per sconfiggere lo Stato islamico (Is). "I recenti attacchi aerei in Siria hanno minacciato direttamente la sicurezza del personale statunitense che sta lavorando in Siria con partner locali per sconfiggere lo Stato islamico e mantenere la custodia di oltre diecimila detenuti dell'Is", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder. (Lib)