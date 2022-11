Reddito cittadinanza: Foti (Fd’I), non si approfitti dei media per seminare odio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha sottolineato che "nei giorni scorsi, nel corso di una trasmissione, un gruppo di persone, evidentemente percettori del reddito di cittadinanza, ha minacciato gravi conseguenze - parlando addirittura di rivoluzione di massa - nel momento in cui il sussidio, così concepito finora, verrà modificato”. “In un periodo storico così delicato per la nostra Nazione – ha proseguito Foti – c'è ancora qualcuno che, volutamente, approfitta dei media per seminare odio sociale, spacciare notizie false e tendenziose, aizzare alla violenza e minacciare esponenti del governo. La libertà di parola è sacra, la licenza di delinquere no". "Come detto e ribadito con forza – ha aggiunto – nessuno verrà lasciato solo, ma il governo Meloni si muoverà per promuovere politiche attive nel lavoro. La nostra linea è chiara e non ci faremo certo spaventare da chi minaccia 'rapine in banca e a pensionati'”. “Auspico vivamente che questa polemica, creata da chi ha fatto del reddito di cittadinanza il proprio cavallo di battaglia, si fermi prima che possa degenerare. La sinistra, vista la situazione, ha clamorosamente fallito sulle politiche sociali, creando una pletora di inattivi. Ora finalmente con il nuovo governo si cambia", ha concluso Foti.(Rin)