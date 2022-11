Roma: estorcevano denaro ai turisti al Colosseo, arrestati tre centurioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vestiti da gladiatori invitavano i turisti a farsi una foto con loro nella storica cornice del Colosseo, ma poi pretendevano, anche con violenze e minacce, un pagamento in contanti molto salato: le somme estorte vanno dai 40 fino ai 500 euro a persona. In particolare, un turista del nord Italia ha denunciato alla polizia di essersi sentito chiedere 40 euro per la classica foto e, al suo rifiuto, due centurioni dopo averlo bloccato e circondato, con la minaccia di picchiarlo, gli hanno estorto 150 euro. In un altro episodio, in tre hanno attirato l'attenzione di un turista irlandese e, dopo aver scattato un selfie con il cellulare, hanno preteso il pagamento. Al rifiuto della vittima, che ha risposto di non avere soldi, lo hanno costretto ad andare al bancomat più vicino, circondato e spintonato. Il turista, in quell'occasione, ha consegnato loro la somma di 200 euro ma i tre gladiatori, non contenti, lo hanno indotto ad andare di nuovo al bancomat e prelevare altri 50 euro. (segue) (Rer)