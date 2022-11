Roma: estorcevano denaro ai turisti al Colosseo, arrestati tre centurioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre uomini, adesso, sono stati fermati dalla polizia che - grazie al supporto della scientifica e sotto il coordinamento della procura - li ha identificati e ha raccolto le prove necessarie a ottenere una misura cautelare dal Gip del tribunale di Roma. La misura è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Celio. Due degli indagati si trovano quindi agli arresti domiciliari mentre, il terzo indagato, in mancanza di un luogo idoneo per la detenzione in casa, è stato accompagnato in carcere. (Rer)