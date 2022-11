Legge Bilancio: Usic, governo non ci convoca, delusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo nuovo ma con le stesse abitudini dei precedenti: non convocare le parti sociali del comparto Difesa/Sicurezza. “Che delusione vedere il centrodestra, che pone le Forze di Polizia e le Forze Armate in primo piano nei suoi programmi elettorali, che non solo non stanzia risorse in legge di Bilancio, ma addirittura continua con la vecchia abitudine di non incontrare, così come previsto dal D.Lgs 195/1995, il comparto che tanto ha dato e continua a dare per la sicurezza del paese”. Lo dichiara, in una nota, Antonio Tarallo, segretario generale dell'Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic), dopo aver preso contezza che nulla si prevede in Legge di Bilancio a favore del personale in uniforme. “La delusione è ancora maggiore se guardiamo al passato e a tutti i comunicati e ordini del giorno presentati dal centrodestra affinché i governi del tempo ci convocassero per essere sentiti e fare proposte sulla legge di Bilancio. Può bastare al governo la sola opinione di quei Generali che in tempo di pandemia (governo Draghi), avevano fatto passare un emendamento per aumentare i soli stipendi luculliani che già percepivano? L'Unione sindacale italiana Carabinieri ritiene inderogabile un confronto tra le parti sociali del comparto Difesa e Sicurezza e il governo. Sarebbe grave se un esecutivo, che si è professato vicino alle Forze dell'ordine, non ne cogliesse l'invito al fine di affrontare argomenti quali le pensioni, le poche risorse stanziate nella precedente legge di Bilancio e la dotazione di strumentazioni e materiali adeguati alle esigenze del personale", aggiunge Tarallo. (Rin)