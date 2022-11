Agroalimentare: Coldiretti, perso un terzo dell’olio italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cali peggiori si registrano infatti al Sud Italia, specie nelle regioni più vocate all’olivicoltura dalla Puglia alla Calabria, che da sole – evidenziano Coldiretti e Unaprol – rappresentano il 70 per cento della raccolta nazionale. In Puglia, cuore dell’olivicoltura italiana, si arriva a un taglio del 52 per cento a causa prima delle gelate fuori stagione in primavera e poi dalla siccità, mentre continua a perdere terreno il Salento, distrutto dalla Xylella, che ha bruciato un potenziale pari al 10 per cento della produzione nazionale. Ma crollano anche la Calabria (-42 per cento) e la Sicilia (-25 per cento). La situazione migliora spostandosi verso il Centro e il Nord, con il Lazio che – spiegano Coldiretti e Unaprol - registra un progresso del +17 per cento e l’Umbria e la Toscana fanno ancora meglio con +27 per cento, mentre l’Emilia-Romagna cresce del +40 per cento e la Liguria del +27 per cento. Incrementi ancora maggiori in Veneto con +67 per cento e in Lombardia che segna un +142 per cento con gli uliveti che si estendono dalle sponde dei laghi, Garda, Como, Maggiore, fino alle valli alpine. In questo scenario i costi delle aziende olivicole – evidenziano Coldiretti e Unaprol – sono aumentati in media del 50 per cento e quasi una realtà su dieci (9 per cento) lavora in perdita con il rischio di chiusura, secondo i dati Crea. (segue) (Rin)