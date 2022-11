Agroalimentare: Coldiretti, perso un terzo dell’olio italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pesare, in particolare, i rincari diretti e indiretti determinati dall’energia che vanno dal +170 per cento dei concimi al +129 per cento per il gasolio nelle campagne mentre il vetro costa oltre il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma si registra anche un incremento del 35 per cento per le etichette, del 45 per cento per il cartone, del 60 per cento per la banda stagnata, secondo l’analisi Coldiretti e Unaprol. Olivicoltori e frantoiani sono costretti a fronteggiare l’incremento dell’elettricità, i cui costi sono quintuplicati. E se i costi crescono scendono i ricavi delle imprese, mentre il carrello della spesa delle famiglie registra aumenti dei prezzi al dettaglio per la maggior parte dei prodotti della tavola – spiegano Coldiretti e Unaprol – con le nuove produzioni di olio extravergine d’oliva fra le più sensibili ai rincari. L’Italia è fra i primi tre maggiori consumatori di olio extravergine di oliva al mondo subito dopo la Spagna e prima degli Stati Uniti e rappresenta il 15 per cento dei consumi mondiali secondi elaborazioni Coldiretti e Unaprol sugli ultimi dati Ioc (International oil council). Gli italiani usano in media otto chili a testa di olio extravergine di oliva e ogni famiglia spende in media 117 euro all’anno per acquistare olio d’oliva che è anche l’alimento più popolare sulle tavole nazionali, addirittura più di pane e pasta, utilizzato da oltre il 97 per cento degli italiani nell’ultimo anno, secondo un’analisi di Coldiretti sui dati Istat sugli stili alimentari con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità che ha favorito la nascita di corsi e iniziative come la Evo School di Unaprol che forma gli esperti dell’olio del ventunesimo secolo. (segue) (Rin)