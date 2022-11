Agroalimentare: Coldiretti, perso un terzo dell’olio italiano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda i consumi interni – evidenziano Coldiretti e Unaprol – resta forte la propensione all’acquisto all’interno delle grandi catene commerciali ma cresce la tendenza all’acquisto diretto dalle aziende agricole nei mercati degli agricoltori di campagna amica e dai frantoi. Il consiglio di Coldiretti e Unaprol per sostenere le aziende italiane e non cadere nell’inganno del falso made in Italy è quello di scegliere verificando attentamente l’etichetta. Sulle bottiglie di extravergine ottenute da olive straniere in vendita nei supermercati è quasi impossibile nella stragrande maggioranza dei casi, leggere le scritte “miscele di oli di oliva comunitari”, “miscele di oli di oliva non comunitari” o “miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari” obbligatorie per legge nelle etichette dell’olio di oliva. L’Italia – evidenziano Coldiretti e Unaprol - può vantare una qualità che non ha eguali al mondo, confermata anche dalla produzione di quest’anno, grazie al più ricco patrimonio di varietà di olii a livello globale con una crescita di oltre il 22 per cento in valore delle vendite italiane all’estero nei primi otto mesi del 2022 con gli Stati Uniti che da soli rappresentano il 31 per cento del totale, seguiti da Germania, Francia, Canada e Regno Unito. (segue) (Rin)