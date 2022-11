Roma: sorpreso mentre derubava appartamento, arrestato 55enne ad Anzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 55enne nordafricano è stato arrestato nella località Lavinio del Comune di Anzio, in provincia di Roma, perché colto in flagranza di reato mentre tentava di derubareall’interno di un appartamento al piano terra di uno stabile in via Passeggiata delle Sirene. L’uomo è stato trovato dai carabinieri, allertati da una chiamata al 112, con un frollino elettrico in mano mentre stava tagliando le inferriate di una finestra. I frollino è stato sequestrato insieme ad altri dischi per il taglio dei metalli, una torcia elettrica, una chiave a pappagallo e una prolunga. IL 55enne, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, terminate le formalità di rito, è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Anzio, in attesa di rito direttissimo. (Rer)