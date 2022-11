Hong Kong: capo amministrazione John Lee negativo al Covid dopo 6 giorni di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sei giorni di quarantena il capo dell'amministrazione di Hong Kong, John Lee, è risultato negativo al Covid-19, che aveva contratto durante la sua visita in Thailandia per il forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). "A parte una tosse sporadica, non ho problemi di salute particolari", ha scritto il dirigente sui social questa mattina. "Ho ricevuto molti messaggi di vicinanza negli ultimi giorni, anche da vari rappresentanti del governo e da personalità di diversi settori. Grazie per la vostra attenzione e per i vostri auguri", ha aggiunto. John Lee aveva ricevuto una quarta dose di vaccino anti-Covid lo scorso settembre. (Cip)