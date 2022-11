Qatar 2022: polizia qatariota impedisce accesso allo stadio a due tifosi inglesi vestiti da crociati

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La polizia del Qatar ha impedito a due tifosi inglesi vestiti da crociati l’accesso allo stadio in cui ieri si è disputata la partita dei Mondiali di calcio 2022 tra Inghilterra e Stati Uniti. In una nota la Fifa ha avvertito che sarà impedito l’accesso ad altre partite della Coppa del mondo ai tifosi che indossano costumi considerati offensivi in un Paese musulmano. Solitamente diversi tifosi dell'Inghilterra partecipano alle partite della nazionale trasvestiti da crociati indossando armature di cotta di maglia, elmi e spade di plastica. "Questi costumi in un contesto arabo o mediorientale possono essere percepiti come offensivi, quindi questa è la ragione per cui non sono ammessi negli stadi", ha affermato la Fifa nella nota.(Res)