Legge Bilancio: Ciriani, molto sociale, sciopero sarebbe assurdo

21 luglio 2021

- Noi non chiudiamo la porta a nessuno. “La reazione di Landini è esagerata. Se la loro ricetta era la patrimoniale lei capisce bene che è difficile trovare soluzioni condivise”. Lo ha detto in un'intervista a “La Stampa” il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che si rammarica dei tempi “necessariamente stretti” della Manovra. “Scioperare contro un governo nato 30 giorni fa, che già ha dimostrato di tenere i conti in ordine e lo spread basso sarebbe molto sorprendente, non lo capirebbe nessuno. Non temiamo la piazza, ma spero fortemente che lo sciopero non ci sia”, ha sottolineato Ciriani, che ha aggiunto: “Nessuno ha interesse a surriscaldare il clima, anche perché è noto che gran parte dei problemi che stiamo affrontando ha origini che non dipendono da noi: gli effetti della pandemia, della guerra in Ucraina e l'aumento dei prezzi”. (Rin)