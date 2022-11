Iran: hackerato il sito web dell'agenzia di stampa iraniana “Fars”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web dell’agenzia di stampa iraniana “Fars”, vicina alle Guardie della rivoluzione islamica, ha subito un attacco cibernetico e risulta attualmente irraggiungibile. L'attacco all’organo di stampa semi-ufficiale è stato rivendicato dal collettivo hacker Black Reward, protagonista in passato di diverse azioni contro il governo iraniano per sostenere le proteste che si sono diffuse in dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo l’arresto da parte della polizia morale per non aver indossato in modo corretto il velo. Lo scorso 23 ottobre, lo stesso gruppo Black Reward era riuscito a violare il sistema di posta elettronica dell’Organizzazione iraniana per l'energia atomica, pubblicando i dati trapelati sul sito Anonymous File Upload. (Irt)