Brasile: Covid, gruppo transizione Lula lancia allarme su nuova ondata pandemica (2)

- "La principale preoccupazione che abbiamo riguarda i numeri della vaccinazione, ancora molto al di sotto di quanto sarebbe auspicabile per tutte le fasce d'età", ha aggiunto. Secondo quanto riferisce il consorzio che riunisce le più importanti testate giornalistiche del Paese l'84,72 per cento della popolazione ha assunto la prima dose di vaccino, 80,08 per cento la seconda dose e solo il 49,4 per cento ha assunto la prima dose di richiamo. (segue) (Brb)