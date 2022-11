Brasile: Covid, gruppo transizione Lula lancia allarme su nuova ondata pandemica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Intanto l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha ripristinato obbligo all'uso di maschere per i passeggeri in tutti gli aerei e aeroporti del Paese. L'uso di maschere torna obbligatorio a partire da venerdì 25 novembre - dopo poco più di 3 mesi dalla sospensione – a causa del recente aumento del numero di contagi e decessi. Anvisa ha anche concesso l'autorizzazione all'uso in emergenza di due vaccini bivalenti contro la Covid-19 sviluppati dalla società farmaceutica statunitense Pfizer. Il vaccino di seconda generazione stato sviluppato per rispondere efficacemente contro la variante Omicron e sue sottovarianti. La somministrazione è prevista come dose di richiamo per le persone che hanno già ricevuto almeno le prime due dosi di vaccino di prima generazione. (segue) (Brb)