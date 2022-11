Tunisia: 20 indagati per cospirazione contro lo Stato, coinvolti politici e sindacalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero presso il Tribunale di primo grado di Tunisi ha disposto oggi l'apertura di un'inchiesta contro più di venti persone tra ex funzionari, politici, sindacalisti, ex dirigenti della sicurezza. Secondo i primi elementi disponibili, l'inchiesta riguarda la formazione di un gruppo di cospiratori contro la sicurezza interna dello Stato, collegato a un Paese straniero con l'obiettivo di danneggiare diplomaticamente la Tunisia. Le accuse includono anche la pubblicazione di notizie false ai danni del presidente della Repubblica, Kais Saied. Fonti informate hanno riferito all’emittente “Mosaique Fm” che un giudice istruttore presso il tribunale di primo grado di Tunisi è stato incaricato di indagare per determinare le responsabilità e le azioni da intraprendere in base all'andamento delle indagini. (Tut)