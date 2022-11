Americhe: bilaterale presidenti Colombia e Messico, raggiunti risultati significativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro bilaterale tra i presidenti di Colombia, Gustavo Petro, e Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si è concluso con risultati significativi. Lo riferiscono i due capi di Stato al termine dell'incontro di oggi a Città del Messico. "Abbiamo raggiunto accordi specifici in termini di sovranità, integrazione, sviluppo e migrazione", ha detto il presidente colombiano su Twitter dopo l'incontro a Palazzo Nazionale. Senza specificare in dettaglio, Petro ha dichiarato di aver trascorso "ore di incontro fruttuoso" con Lopez Obrador durante la sua prima visita ufficiale in Messico. (segue) (Brb)