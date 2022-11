Business news: Russia-Ucraina, Transneft ripristina forniture all'oleodotto dell'Amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pompaggio di petrolio che è stata fermata precedentemente in una sezione dell'oleodotto Druzhba, noto anche come "dell'Amicizia", in Ucraina è stato ripristinato. Lo ha reso noto il portavoce di Transneft, società russa che gestisce gasdotti e oleodotti, Igor Demin. In precedenza, Transeft aveva riferito che una sezione dell'oleodotto è stata parzialmente bloccata a causa della caduta di tensione nelle reti elettriche. (Rum)