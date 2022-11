Business news: Russia, Duma di Stato approva bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato, Camera bassa del Parlamento russo, ha adottato in terza lettura la legge sul bilancio federale per il 2023 e il programma finanziario per il periodo 2024-2025. È quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Secondo il testo approvato, le spese del bilancio della Federazione Russa nel 2023 ammonteranno a 29 mila miliardi di rubli (circa 465 miliardi di euro), le entrate sono previste a 26 mila miliardi e 100 milioni di rubli (circa 419 miliardi di euro). Il deficit, secondo le previsioni, sarà del 2 per cento del Pil (circa 48 miliardi di euro), e si prevede di ricompensarlo principalmente con prestiti. Sempre per quanto riguarda il deficit di bilancio, si aspetta un calo fino allo 0,7 per cento nel 2025. (Rum)