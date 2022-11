Business news: Germania, indice Ifo fiducia imprese in aumento a novembre a 86,3 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), è aumentato a novembre a 86,3 punti dagli 84,5 di ottobre. “È probabile che la recessione sia meno profonda di quanto molti si aspettassero”, ha commentato il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest. A sua volta, Klaus Wohlrabe dello stesso istituto ha dichiarato: “L'economia tedesca sta inviando segnali di speranza. Sta andando meglio del previsto”. La recessione attesa in Germania per l'inverso potrebbe, dunque, essere lieve. Al riguardo, Andreas Scheuerle di Dekabank Andreas Scheuerle ha sottolineato: “È indiscusso che la Germania stia scivolando in una recessione, ma non sarà il crollo temuto”. (Geb)