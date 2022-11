Business news: Spagna, Bbva sceglie Endesa X Way per installare punti ricarica veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ha scelto Endesa X Way come partner nel percorso di decarbonizzazione sia delle strutture aziendali sia di quella generata dalla forza lavoro. Un nuovo passo in questa direzione è l'installazione di 284 punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici Bbva entro la fine dell'anno in tutto il Paese dove i dipendenti con questo tipo di veicoli potranno ricaricare le loro auto. "Le aziende hanno intrapreso il proprio processo di transizione energetica e questo significa indubbiamente concentrarsi sul modo in cui i dipendenti si muovono. L'elettrificazione delle flotte è un processo inarrestabile, ma se rendiamo più facile la ricarica in ufficio per i dipendenti, li aiuteremo anche a muoversi a emissioni zero nella loro vita quotidiana, sia dentro che fuori l'ufficio. Endesa X Way è qui per aiutarli in questa trasformazione e grandi aziende come Bbva sono un esempio da seguire", ha affermato Elena Bernárdez, direttrice generale di Endesa X Way. (Spm)