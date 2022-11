Business news: Spagna, Alta velocità ad aeroporto Madrid suscita interesse aziende costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della diramazione che porterà il treno ad alta velocità dalla stazione di Chamartín di Madrid all'aeroporto Barajas della capitale spagnola ha suscitato l'interesse delle maggiori imprese di costruzione del Paese. Adif, che gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale, ha infatti ricevuto 13 offerte per l'esecuzione dell'accesso a scartamento normale al Terminal 4 (T4), che sarà utilizzato per il trasferimento dei passeggeri tra gli aerei e il treno ad alta velocità. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il budget previsto dei lavori è di circa 326 milioni di euro. Ferrovial, Acciona, Convensa (Fcc), Vías y Construcciones (Acs), Comsa e Azvi sono offerenti unici. Mentre sette aziende hanno costituito una joint venture: Aldesa si presenta con la sua controllata Coalvi, Copisa ha unito le forze con Imathia; Dragados e Tecsa rappresentano Acs; Lantania forma una squadra con Asch, Ohla di è presentata con Guinovart, Ortiz con Cosfesa e Sacyr con le controllate Sacyr Construcción e Neopul. La ricerca di sinergie tra le due modalità di trasporto persegue il duplice obiettivo di ridurre il volume dei voli nazionali, con la conseguente riduzione dell'impronta di carbonio, e di evitare la fuga dei passeggeri verso aeroporti stranieri, come Parigi-Charles de Gaulle, per prendere un aereo verso destinazioni a lungo raggio. (Spm)