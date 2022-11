Business news: Regno Unito, per Rokos Capital sterlina "vulnerabile" a ulteriori ribassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sterlina britannica è "vulnerabile" a ulteriori ribassi e l’imminente recessione potrebbe avere un "grave" impatto sulla società britannica. È l’avvertimento lanciato da Rokos Capital Management, il fondo d’investimento del miliardario Chris Rokos, che ha circa 14,5 miliardi di dollari (quasi 14 milioni di euro) di asset in gestione. Rokos Capital ha avvertito i suoi investitori che il Regno Unito ha subito uno shock economico maggiore rispetto ad altri Paesi a causa della Brexit, della de-globalizzazione e della pandemia di Covid-19. Il peggioramento delle prospettive ha reso più difficile per le autorità tenere sotto controllo l'inflazione, ha avvertito la società in una lettera ripresa dal "Financial Times". La sterlina è scesa di oltre il 10 per cento rispetto al dollaro quest'anno, toccando il suo minimo storico di 1,035 dollari sulla scia della dichiarazione finanziaria dell’ex cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng. (Rel)