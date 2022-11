Business news: Uniper, necessari altri 25 miliardi di euro per aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Uniper ha comunicato che necessita di almeno altri 25 miliardi di euro di aumento di capitale, perché gli otto finora previsti non sono sufficienti per la sua stabilizzazione. Gli ulteriori fondi verranno ottenuti mediante l'emissione di nuove azioni, che potranno essere sottoscritte esclusivamente dal governo federale nel quadro della nazionalizzazione dell'azienda. L'obiettivo è ripristinare parzialmente il patrimonio della società, drasticamente ridottosi negli ultimi mesi. Principale azienda per la fornitura di gas in Germania, Uniper è stata gravemente colpita dalla decisione della Russia di interrompere le esportazioni di tale fonte di energia. Si è quindi reso necessario il salvataggio pubblico, perché il fallimento del gruppo rischia di provocare un effetto domino sui clienti, dai comuni alle aziende ai privati. Secondo l'amministratore delegato di Uniper, Klaus-Dieter Maubach, l'aumento di capitale ha lo scopo di “porre fine a una fase di incertezza durata un mese” per l'azienda e i clienti. In questo modo, potranno essere sostenuti gli “enormi costi” della società derivanti dallo stop alle forniture di gas dalla Russia. “Grazie al sostegno statale”, ha infine affermato Maubach, “Uniper può continuare a rifornire i propri clienti di gas alle condizioni contrattualmente pattuite prima della guerra” mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Al fine di approvare il nuovo aumento di capitale, Uniper ha convocato un'assemblea straordinaria degli azionisti per il 19 dicembre. In questa occasione, il gruppo per l'energia finlandese Fortum cederà la proprietà dell'azienda al governo tedesco. (Geb)