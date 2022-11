Business news: fonti stampa, Liberty valuta vendita attività in Spagna, Portogallo e Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di assicurazioni statunitense Liberty Mutual starebbe valutando la vendita delle sue attività in Spagna, Portogallo e Irlanda in un'operazione che potrebbe fruttare poco più di un miliardo di euro. Lo hanno riferito fonti dal settore al quotidiano "Cinco Dias", spiegando che Liberty ha assunto Bank of America come consulente per la potenziale cessione. Questi asset potrebbero attirare l'interesse degli assicuratori europei rivali, in particolare della francese Axa. Durante il blocco imposto durante la pandemia del Covid-19, Liberty aveva concordato con il personale di rinunciare per sempre agli uffici e di optare solo per il telelavoro, in una mossa senza precedenti in Spagna. All'epoca, l'azienda spiegò che non intendeva rinunciare a tutte le postazioni di lavoro, ma reindirizzarle verso altre funzioni, come gli incontri con i clienti o alcune riunioni di team. (Spm)