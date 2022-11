Business news: Regno Unito, per Ofgem fornitori energia adottino audit interno per evitare nuovi fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fornitori di energia del Regno Unito dovrebbero impostare un audit interno per evitare il ripetersi dei fallimenti societari che sono costati miliardi di sterline alle famiglie britanniche. È quanto riferito dall’ente regolatore energetico britannico Ofgem, secondo cui le aziende fornitrici "sono di importanza sistemica e necessitano di un solido quadro di audit e governance, più o meno allo stesso modo in cui lo abbiamo per i principali fornitori finanziari". Circa 30 fornitori di energia del Regno Unito sono falliti negli ultimi 18 mesi in quanto non in grado di sostenere l’aumento dei prezzi all’ingrosso, un problema che si è ripercosso sulle famiglie e sui contribuenti che sono stati costretti a pagare conti salati. L'onere dei fallimenti è stato distribuito su tutte le bollette energetiche, pari a circa 94 sterline (circa 108,9 euro) per cliente finora, ma si prevede che la cifra aumenterà notevolmente una volta che il costo del fallimento di Bulb, il più grande fornitore andato in bancarotta negli ultimi mesi, sarà trasferito sulle spalle dei consumatori il prossimo anno. L’Ufficio per la responsabilità di bilancio (Obr) ha previsto che il salvataggio di Bulb costerà circa 6,5 miliardi di sterline (circa 7,5 miliardi di euro), aggiungendo circa 200 sterline (circa 231,7 euro) alla bolletta di ogni famiglia. (Rel)