Business news: Germania, Iberdrola cerca partner per parco eolico offshore Baltic Eagle

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola è alla ricerca di partner per sviluppare il suo piano di crescita nell'energia eolica offshore e starebbe mettendo in vendita una quota di minoranza del suo parco eolico Baltic Eagle in Germania da 476 MW, valutata fino a 1,5 miliardi. Iberdrola, come spiegato nel suo ultimo piano strategico, prevede di investire un totale di 47 miliardi di euro entro il 2025, di cui 17 miliardi saranno dedicati alla crescita nelle energie rinnovabili. La strategia dell'azienda prevede la raccolta di capitali per finanziare la crescita nelle energie rinnovabili attraverso l'ingresso di partner che acquisiscano quote di minoranza nei suoi asset. Per la vendita della quota nel parco Baltic Eagle, la società ha affidato il processo a Santander e Bank of America. La società elettrica, che otterrebbe circa 750 milioni di euro dalla transazione, prevede di ricevere le prime offerte entro la fine dell'anno. (Spm)