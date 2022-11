Business news: portoghese Edp stanzia un milione di euro per finanziare nove progetti in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Edp, multinazionale portoghese del settore energetico con il 75 per cento della produzione da fonti rinnovabili, investe un milione di euro per la realizzazione di nove progetti che promuovono l'accesso alle energie rinnovabili in quattro Paesi africani: Mozambico, Nigeria, Angola e Malawi. I progetti, fa sapere la compagnia in una nota, andranno a beneficio di quasi un milione di persone e avranno un impatto diretto in aree prioritarie come salute, agricoltura, istruzione e accesso all'acqua potabile. "L'accesso all'elettricità è fondamentale per garantire la sicurezza e lo sviluppo di qualsiasi comunità. Si tratta di un problema di grande impatto in molte comunità remote o in situazioni di maggiore vulnerabilità nell'Africa sub-sahariana. Il nostro impegno, ora rafforzato dal finanziamento di altri nove progetti, è quello di continuare a contribuire a facilitare l'accesso all'energia pulita, sicura e a basso costo in queste comunità, promuovendo così l'inclusione energetica", commenta Vera Pinto Pereira, membro del consiglio di amministrazione di Edp e responsabile della strategia globale di impatto sociale del gruppo. (Com)