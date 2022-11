Brasile: Covid, gruppo transizione Lula lancia allarme su nuova ondata pandemica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di transizione del presidente Lula da Silva ha chiesto spiegazioni al governo uscente di Jair Bolsonaro sulle misure adottate per contrastare la nuova ondata di contagi da coronavirus nel Paese. Mentre il presidente del Consiglio nazionale dei dipartimenti di Sanità degli stati (Conass), Nesio Fernandes, ha affermato che il nuovo aumento dei casi di covid-19 in Brasile è legato all'incapacità del governo federale di combattere la diffusione della malattia.Un rapporto consegnato dalla Corte dei conti federale (Tcu) al governo di transizione di presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva evidenzia carenza di informazioni sulla copertura vaccinale contro la Covid-19 presso il ministero della Salute. Per la Tcu il ministero non dispone di dati specifici sulla copertura vaccinale per fasce d'età e relative ai gruppi di fragili" il che "impedisce o rende difficoltoso lo svolgimento di una specifica campagna vaccinale per questa popolazione o altre azioni mirate, come la ricerca attiva di persone da vaccinare". (segue) (Brb)