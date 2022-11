Brasile: Covid, gruppo transizione Lula lancia allarme su nuova ondata pandemica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza l'Agenzia aveva approvato l'ampliamento dell'uso del farmaco Remdesivir, venduto in Brasile con il nome commerciale Veklury, per il trattamento pediatrico della Covid-19. Il medicinale può essere somministrato anche a neonati e bambini a partire da 28 giorni e di peso pari o superiore a 3 chilogrammi, Il principio attivo agisce impedendo la replicazione del coronavirus nell'organismo, riducendo il processo di infezione. Circa 50 paesi già autorizzano l'uso del medicinale. L'antivirale è stato autorizzato da Anvisa nel marzo 2021 inizialmente solo per adulti. (Brb)