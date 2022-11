Business news: Polonia, Acciona si aggiudica contratto stradale per 226 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acciona e la consociata Mostostal Warszawa si sono aggiudicate un contratto per la costruzione di un tratto di 12,5 chilometri della superstrada tra Iskrzynia e Domaradz, nel sud del Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Europa Press". Il contratto, ottenuto dalll'ente nazionale polacco per le strade, ha un valore di 226 milioni di euro. Si tratta del terzo tratto della nuova superstrada S-19, su cui Acciona sta già lavorando per altri 10,3 chilometri, compreso un tunnel di 2,2 chilometri, dopo essersi aggiudicata il relativo contratto all'inizio dell'anno per 500 milioni di euro. L'opera sarà inoltre dotata di dispositivi di sicurezza stradale, di infrastrutture per la gestione del traffico e di dispositivi di protezione ambientale. (Spm)