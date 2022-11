Business news: Bosnia, interscambio con l'estero nei primi 10 mesi del 2022 pari a circa 19 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale estero della Bosnia Erzegovina nei primi dieci mesi del 2022 è stato di circa 39 miliardi di marchi convertibili (circa 19 miliardi di euro). Lo annuncia l'Agenzia di statistica del Paese balcanico, ripresa dal portale online "Klix". La nota precisa che sono state esportate merci per un valore di circa 15 miliardi di marchi convertibili (circa 7,5 miliardi di euro), il 32 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le importazioni sono aumentate del 37 per cento, per un valore di circa 23 miliardi di marchi convertibili (circa 11,5 miliardi di euro). Le esportazioni verso i Paesi firmatari dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) sono ammontate a 2 miliardi e 771 milioni di marchi convertibili (circa 1,3 milioni di euro), ovvero il 48,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni sono state pari a 2 miliardi e 904 milioni di marchi convertibili (circa 1,4 milioni di euro) ovvero il 29,5 per cento in più rispetto all'anno scorso. Nei primi dieci mesi di quest'anno, le esportazioni verso i Paesi dell'Unione europea sono state invece pari a 11 miliardi e 109 milioni di marchi convertibili (circa 5,5 milioni di euro) ovvero il 31,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le importazioni sono state pari a 13 miliardi e 440 milioni di marchi convertibili (circa 6,5 milioni di euro), ovvero il 30 per cento in più se raffrontate al periodo dell'anno scorso. (Seb)