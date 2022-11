Business news: Germania, esportazioni verso Paesi extra-Ue diminuite a ottobre dell'1,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania verso i Paesi che non sono parte dell'Ue hanno registrato a ottobre un declino dell'1,6 per cento su base mensile, attestandosi a 61,2 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che nota come questo saldo commerciale sia migliore di quello dello stesso mese del 2021, con una crescita del 10,4 per cento. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di vendita della Germania, con le esportazioni che a ottobre hanno sperimentato un balzo del 28,1 per cento su base annua a 13,9 miliardi di euro. Per la Cina, il risultato è invece una contrazione dell'8,1 per cento a 8,6 miliardi di euro. Il declino, che grava sul dato complessivo, è dovuto in particolare alle restrizioni per il contenimento del Covid-19 attuate dal governo di Pechino. Nel Regno Unito, le esportazioni tedesche hanno segnato un incremento del 10,2 per cento a 6,2 miliardi di euro. (Geb)