Business news: Ice e Amazon, rinnovato l'accordo per la promozione del Made in Italy nel mondo

- Agenzia Ice e Amazon hanno confermato l'intesa volta a digitalizzare e far crescere le piccole e medie imprese italiane in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Giappone e Emirati Arabi Uniti a cui, recentemente, si sono aggiunte anche le tre vetrine di Polonia, Svezia e Paesi Bassi. Come si legge in un comunicato, dal 2019 ad oggi, circa 2.200 aziende italiane sono state coinvolte, e, grazie all'accordo, i clienti di tutto il mondo hanno potuto acquistare circa 280 mila prodotti, sinonimo di eccellenza e qualità Made in Italy. L'accordo prevede la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo per le aziende con prodotti all'interno della vetrina di Amazon dedicata esclusivamente al Made in Italy, nonché un piano di formazione per la vendita online e attività di marketing che promuovano i prodotti e accrescono le vendite all'estero. In aggiunta, sempre nell'ambito dell'accordo tra Agenzia Ice e Amazon, quest'anno si inserisce il progetto pilota Amazon Incubator - della durata di un anno - con l'obiettivo di fornire alle aziende che aderiranno al programma gli strumenti necessari alla crescita del loro business oltre i confini nazionali. Attraverso Amazon Incubator, Amazon ed Agenzia Ice selezioneranno più di 100 Pmi con maggiore potenziale per guidarle passo per passo nella realizzazione di un piano per rafforzare la propria presenza online. (Com)