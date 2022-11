Business news: Romania, Enel lascerà il mercato nazionale dal prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha in programma di lasciare la Romania dal prossimo anno. Lo si apprende dal Piano strategico presentato ai mercati finanziari e ai media dal gruppo. Enel ha dichiarato di voler vendere asset per un valore di 21 miliardi di euro (21,51 miliardi di dollari) per ridurre il proprio indebitamento netto, per concentrarsi sulla propria presenza in sei Paesi, secondo la strategia aggiornata. La maggior parte del piano di vendita di asset – che ha come obiettivo, tra gli altri, quelli in Romania e Perù – sarà completata entro la fine del 2023. In Romania, Enel è uno dei maggiori investitori privati nel settore dell'energia, con attività nel settore della distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dal 2005. Il Gruppo Enel ha registrato nel primo semestre una perdita operativa di 115 milioni di euro per il settore retail in Romania e di 51 milioni di euro per l'attività di infrastrutture e reti locali. Come riportato dal portale “Profit.ro”, le controllate romene Enel Energie ed Enel Energie Muntenia, principali fornitori di energia elettrica sul mercato locale, hanno chiesto in prestito ad agosto 375 milioni di euro dalla capogruppo, pur avendo già contratto linee di finanziamento da alcuni istituti di credito. (Res)