Business news: Spagna, Bbva, Santander e CaixaBank aderiranno a patto sui mutui se ci sarà accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati di alcune delle principali banche spagnole (Santander, Bbva e CaixaBank) hanno confermato l'intenzione di aderire al patto ipotecario tra il governo e il settore per alleggerire l'onere dei mutui per oltre un milione di famiglie vulnerabili o a rischio di vulnerabilità a causa del continuo e accelerato aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce). A questo proposito, l'amministratore delegato di Santander, José Antonio Álvarez, ha dichiarato che l'intenzione della sua banca è quella di aderire al patto se andrà avanti e a "lavorare per garantire che il mercato dei mutui sia sano e solido", anche se ha chiarito che stanno ancora aspettando che "le discussioni siano completate" per mettere a punto gli ultimi dettagli. Per quanto riguarda l'eventuale impatto che queste misure avranno sulla banca, Álvarez ha sottolineato che lo si vedrà se, al momento opportuno, la banca aderirà e firmerà l'accordo, una volta risolti una serie di aspetti tecnici. (Spm)